Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 18.05.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall:

Heinsberg-Karken - Zweiradfahrer schwer verletzt -

Am 17. Mai (Freitag), kurz vor 18:00 Uhr, befuhr ein 47jähriger Mann aus Heinsberg mit dem PKW die Karkener Straße in Richtung Roermonder Straße und wollte nach links in die Kreuzstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 28jährigen Wassenberger, der mit einem Kleinkraftrad die Kreuzstraße befuhr. Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven-Baal - Einbruch -

Im Tatzeitraum 16.05.2019, 08:00 Uhr - 17.05.2019, 23:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Schubertweg ein. Das Haus wurde dabei komplett durchsucht - augenscheinlich ließen die Täter jedoch nichts mitgehen.

