POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 19.04.2020

Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatz des E-Center in Harlingerode zu einem Verkehrsunfall. Eine 51jährige Vienenburgerin hielt ihren Pkw an und stzte diesen dann ein Stück zurück. Hierbei übersah sie eine 50jährige Bad Harzburgerin, die hinter ihrem Fahrzeug die Fahrbahn querte. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht.

