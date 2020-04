Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 19.04.2020

Goslar (ots)

Rettungshubschrauber zur Versorgung einer gestürzten Reiterin angefordert Am Samstag, dem 18.04.2020, gegen 14:00 Uhr, kam es am Rande Bornhausens zu einem Reitunfall mit zwei verletzten Personen. Aufgrund einer Wildschweinattrappe gehen zwei Ponys durch und rutschen im Verlauf der Flucht seitlich weg. Eine Reiterin wird bei dem Sturz schwer verletzt. Mittels eines Rettungswagens wird sie nach Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht, eine weitere Reiterin wird leicht verletzt. Beide Reiterinnen trugen einen Reithelm, wodurch schwere Kopfverletzungen vermieden werden konnten.

Wildunfall auf der B 248 Am Samstag, dem 18.04.2020, kam es in den frühen Abendstunden zwischen Lutter und Könneckenrode zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Stück Wild (vermutlich Wildschwein oder Wildschaf). In der Folge verliert der 26jährige Fzg.-Führer aus Seesen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen Baum. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Schadenshöhe ca. EUR 14.000,-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell