Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 29.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 28.02.2020, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger aus Lohne mit seinem PKW Alfa Romeo den Bergweg. Dort wurde er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizei Lohne angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, die darauf hindeuteten, dass der 46- jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte dieses. Dier Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28.02.2020, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Im Hofe zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß ein zunächst unbekannter Verursacher mit seinem PKW Mazda beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen geparkten PKW Opel einer 74-jährigen aus Damme. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte sich das Kennzeichen des Verursachers merken, so dass dieser ermittelt werden konnte. Dabei handelt es sich um einen 79-jährigen aus Bramsche. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Gegen den 79-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

