Damme - Verkehrsunfall mit verletztem Mofafahrer, Beteiligter flüchtet

Am Freitag, 28. Februar 2020 gegen 06.30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger Mofa-Fahrer aus Damme die Vördener Straße in Richtung Vörden und bog dann nach rechts in die Straße "Ossenbeck" Richtung Neuenkirchen ab. Dabei wurde er von einem schwarzen VW Passat Combi gestreift, der von der Neuenwalder Straße aus über die Vördener Straße in die gleiche Richtung fuhr. Der Mofa-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Passatfahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Mofa-Fahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter 05491/9500 bei der Polizei in Damme zu melden.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Einbruch in Schule

Zwischen Donnerstag, 27. Februar 2020, 16.30 Uhr und Freitag, 28. Februar 2020, 07.30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Schule an der Holdorfer Straße. Ein bislang unbekannter Täter brach ein Fenster des Gebäudes auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 28. Februar 2020, kam es um 06.45 Uhr an der Kreuzung der Driverstraße und Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige pkw-Fahrerin aus Vechta befuhr die Driverstraße in Richtung Rombergstraße und musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta, die dahinterfuhr, zu spät und rutschte auf glatter Fahrbahn in den stehenden Pkw hinein. Durch den Zusammenstoß wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Am Freitag, 28. Februar 2020, kam es um 07.25 Uhr vermutlich wegen Glätte auf der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf geriet auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit dem Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden und eines 32-jährigen Mannes aus Holdorf zusammen. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 28. Februar 2020, kam es um 07.13 Uhr auf der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den Pkw einer 52-jährigen Frau aus Vechta. Diese wurde hierdurch von der Fahrbahn geschleudert und leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 28. Februar 2020, kam es um 06.30 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Anschließend prallte sie erst gegen eine Leitplanke und anschließend mit dem Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Vechta zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Vechtaer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

