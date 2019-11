FW-EN: Patiententransport mit Drehleiter

Feuerwehr Sprockhövel

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 22:56 Uhr zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Holte" alarmiert. Der Rettungsdienst benötigte beim Transport einer Patientin zum Rettungswagen Unterstützung. Mit einer speziellen Plattform konnte die Patientin liegend über die Drehleiter aus dem Obergeschoss nach unten gebracht werden. Gut zu erkennen war, dass die neue Drehleiter mit dem knickbaren Leiterarm die Rettung beschleunigen konnte.

Der Einsatz war für die acht ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nach 45 Minuten abgeschlossen.

