FW-EN: Verkehrsunfall aus Autobahn

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9.50 Uhr auf die BAB 43 gerufen. Dort war ein PKW verunfallt. Dieser kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch die Böschung und blieb anschließend in der Mitte der Fahrspuren stehen. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Während des Einsatzes war die BAB in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Problematisch für die Einsatzkräfte war die Anfahrt zur Einsatzstelle, da vielfach keine Rettungsgasse gebildet wurde. Einsatzende war 12.00 Uhr. Ausgerückt waren 4 Fahrzeuge und 15 Kräfte.

