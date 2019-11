Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf Mittelstraße

Sprockhövel (ots)

Am Montag verunfallten gegen 9.50 Uhr auf der Mittelstraße kurz vor der Autobahnbrücke 2 PKW. Dabei verletzte sich eine Person so, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte während des Einsatzes die Unfallstelle ab. An den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Um 10.45 Uhr war der Einsatz dann beendet.

