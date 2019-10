Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 2 x Betrug - auf Fakeshops hereingefallen

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Am Montag, den 07. Oktober 2019 wurden auf der Polizeiwache zwei Betrugsstrafanzeigen in Bezug auf sogenannte Fakeshops erstattet. Im ersten Fall bestellte die Geschädigte im Internet einen Wäschetrockner im Gesamtwert von 490 Euro. In einem zweiten Fall bestellte ein Geschädigte einen Kaffeeautomaten in einem Gesamtwert von 561,99 Euro. In beiden Fällen wurden die geforderten Beträge überwiesen, danach die Gegenstände aber nicht geliefert. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass seriös Händler -auch im Internet- die Waren gegen Vorkasse oder bei Neukunden auch gegen Nachnahme liefern oder eine sichere Bezahlweise wie z.B. PayPal oder ähnlich sichernen Bezahlsystemen anbieten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell