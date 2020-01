Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wechselgeldbetrug

53947 Nettersheim-Tondorf (ots)

Dienstagmittag (14 Uhr) erschienen zwei Männer in einem Einkaufsmarkt an der Mechernicher Straße und kauften an der Kasse eine Schachtel Zigaretten. Zur Bezahlung händigte einer der Männer der Kassiererin einen 200 Euro-Schein aus. Als sie das Wechselgeld aushändigen wollte, trat der Mann vom Kauf der Zigaretten zurück. Er wollte nun sein Geld wiederhaben. Beim Aushändigen des Geldes kam es zu einem Wechselbetrug. Der Kassiererin fehlten 100 Euro.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Zirka 30 Jahre alt; 180 cm groß; schmale Figur mit kurzen Haaren.

Die zweite Person: Zirka 50 Jahre alt; 165 cm groß; muskulöse Statur mit dunkelblonden, kurzen Haaren.

