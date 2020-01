Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Wohnungsräumung Diebesgut aufgefunden

53879 Euskirchen (ots)

Bei einer Wohnungsräumung einer Wohnung am Alten Markt wurden Kunstgegenstände in Form von neun Lampen und fünf Gemälden aufgefunden. Der Eigentümer konnte ermittelt werden. Er hatte in der Vergangenheit Strafanzeige wegen Diebstahl erstattet.

