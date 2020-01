Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Farbschmierereien auf der Kuchenheimer Straße

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Samstagabend (20.30 Uhr) wurde die Polizei von einem Bewohner der Kuchenheimer Straße über Graffitischmierereien an Häusern und Verteilerkästen informiert. Insgesamt wurden an zwei Gebäuden und an zwei Verteilerkästen mit schwarzer Farbe Buchstaben-Konstellationen aufgesprüht. Es wurden entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

