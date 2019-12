Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahn touchiert Auto

Ludwigshafen (ots)

Am 29.12.2019, gegen 22:35 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Straßenbahnfahrer der RNV auf den Bahngleisen der Richard-Dehmel-Straße von der Haltestelle Ostausgang Hauptbahnhof kommend in Richtung Haltestelle Südwest Stadion. Am Anfang der Richard-Dehmel-Straße touchierte er einen Fiat Talento, der parallel zum Gleiskörper abgestellt war und in den Schienenverkehr hineinragte. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 4.000 Euro.

