Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann mit Druckluftpistole in der Innenstadt

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Am Samstag, den 28.12.2019, gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizei durch mehrere Passanten ein Mann gemeldet, der in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen mit einer Schusswaffe im Hosenbund herumlaufen und vorbeifahrenden Autos hinterherlaufen würde. Durch die unmittelbar vor Ort eintreffenden Beamten konnte der Mann in der Ludwigstraße festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 52-jährigen Ludwigshafener konnte zunächst ein Klappmesser und Pfefferspray aufgefunden werden. In einem in der Nähe befindlichen Mülleimer wurde kurze Zeit später die Schusswaffe aufgefunden werden. Es handelt sich hierbei um eine Druckluftpistole. Im Zuge der Personenkontrolle beleidigte und bedrohte der augenscheinlich alkoholisierte Mann die Polizeibeamten und versuchte diese anzuspucken. Nach Entnahme einer Blutprobe verblieb der 52-Jährige anschließend in Polizeigewahrsam.

