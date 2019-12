Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hochzeitsgesellschaft verlangsamt Verkehr auf Autobahn

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Mittag (Samstag, 28.12.19, ca. 15.00 - 15.10 Uhr)blockierte eine Hochzeitgesellschaft nach bisherigen Ermittlungen mit sieben PKWs den Fahrzeugverkehr auf der A650 in Richtung Ludwigshafener Innenstadt. Während das Brautpaar voran fuhr, blockierten mehrere Fahrzeuge der Hochzeitsgesellschaft die restlichen drei Spuren, in dem sie langsamer als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fuhren und dadurch andere Verkehrsteilnehmer dazu zwangen, ebenfalls langsamer zu fahren. Der erzwungene Autocorso gelangte so bis nach Ludwigshafen auf die Kurt-Schumacher-Brücke, wo sie dann durch die verständige Polizei aus Mannheim und Ludwigshafen angehalten und kontrolliert werden konnten. Die Beteiligten setzten anschließend ihre Fahrt in ordentlicher Weise fort. Die verantwortlichen Fahrer der Hochzeitsgesellschaft erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Zeugen oder Geschädigte, die durch den Autocorso zum langsamen fahren genötigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell