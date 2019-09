Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Über eine Spende von 200EUR von Fahrschulinhaber Norbert Sträter freut sich die Jugendfeuerwehr Werne

Werne (ots)

Über eine Spende von 200 EURO von Fahrschulinhaber Norbert Sträter freute sich stellvertretend für die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Werne, Ihr Jugendfeuerwehrwart Björn Spatzier und sein Stellvertreter Eric Schulenberg. Norbert Sträter überlegte nicht lange, was er mit dem Erlös der durch die Lostrommel an seinem Stand beim Auto und Modefrühling in Werne zusammen kam tun würde. Der Inhaber der Werner Fahrschule Sträter wollte den Betrag einem gemeinnützigen Zweck spenden. Er rundete diesen großzügig auf und übergab ihn heute Nachmittag, im Beisein des Leiters der Werner Feuerwehr Thomas Temmann, der Jugendfeuerwehr Werne. Die Jugendlichen bedankten sich mit einem dreifachen "Gut Schlauch" für die Spende die Ihnen zu Gute kommt.

Er habe über die Jahre nur gute Erfahrungen mit den Werner Brandschützern gemacht, bekräftigte Norbert Sträter seine Entscheidung.

Grundsätzlich steht die Jugendfeuerwehr Werne jedem Interessenten offen. Die Jugendfeuerwehr Werne gilt als fester Bestandteile der Freiwilligen Feuerwehr Werne und wurde im Jahr 2003 gegründet. Sie besteht zurzeit aus 30 Jungs und Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren. Ursprünglich gedacht um den Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Werne zu fördern, hat sich die Jugendfeuerwehr Werne zu einer Gruppe von Jugendlichen entwickelt, die Spaß an der Feuerwehr und den gemeinsamen Aktivitäten hat.

