FW-WRN: Der 140 jährige Geburtstag vom Löschzug 1 Stadtmitte sowie der gleichzeitige 40. Geburtstag vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Werne war ein voller Erfolg

Der Tag der offenen Tür zum 140 jährigen Geburtstag vom Löschzug 1 Stadtmitte sowie der gleichzeitige 40. Geburtstag vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Werne war ein voller Erfolg. Bei sonnigen und warmen spätsommerlichen Temperaturen marschierten um 12Uhr mit etwas Verspätung die Gastvereine sternenförmig und spielend auf den Werner Marktplatz. Hinter der Kulisse von hunderten begeisterten Besuchern auf dem Werner Marktplatz spielten Sie ihr Repertoire rauf und runter. Zeitgleich füllte sich der Platz vor der Werne Feuer- und Rettungswache. Eine Fahrzeugschau, wobei die kleinen Gäste hinter dem Steuer der großen Löschfahrzeuge Platz nehmen konnten, war ebenso gefragt wie die angebotenen Wasserspiele der Jugendfeuerwehr Werne. Die Kaffee und Kuchenteke wurde ausgiebig besucht und die Gäste hörten gespannt den gespielten Ständchen der Spielmannszüge zu. Die anwesenden Brandschützer der Nachbarfeuerwehren genossen die Zeit und tauschten sich zu aktuellen Themen aus. Jeder ob groß oder klein konnte sich am Feuerlösch-Trainer versuchen. Ziel war es ein gasbetriebenes Feuer mit einem Feuerlöscher gekonnt zu löschen. Die richtige handhabe wurde von den Kameraden und Kameradinnen des Löschzuges ausgiebig erklärt. Aufgrund der großen Auswahl wurde jeder Besucher entweder am Grillstand oder im Feuerwehrshop glücklich. Unser Bürgermeister Lothar Christ dankte und gratulierte in seiner Ansprache den anwesenden Brandschützern und engagierten Musikern. Ihre Freiwillige Feuerwehr Werne freut sich schon auf Ihren nächsten runden Geburtstag um die Werner Bürger und befreundete Nachbarfeuerwehren wieder in Ihren Hallen begrüßen zu dürfen.

