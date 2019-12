Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken Auto gefahren

Ludwigshafen-Süd (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise fiel am Sonntag, den 29.12.2019, gegen 02:30 Uhr, in der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen der 29-jährige Fahrer eines BMW einer Polizeistreife auf. Bei der daraufhin erfolgten Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt, weshalb eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet wurde. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

