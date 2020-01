Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlafenden Einbrecher im Pkw entdeckt - Nach Durchsuchungseinsatz vier Fälle aufgeklärt

53937 Schleiden-Harperscheid (ots)

Ein aufmerksamer Bürger hatte am Samstag (28.12.2019) in Harperscheid auf einem Feldweg einen verdächtigen Transporter festgestellt. Er rief die Polizei. Die eintreffenden Beamten fanden auf dem Fahrersitz einen 23-Jährigen aus Monschau schlafend vor. Im Innen des Fahrzeugs fanden die Polizisten diverse Werkzeuge. Der Mann gab zu, sie von einer Baufirma aus Losheim gestohlen zu haben. Anschließend habe er die entwendeten Gegenstände in sein Fahrzeug geschafft, um nach Hause zu fahren. Auf der Heimfahrt habe er sich verfahren und sei wegen Müdigkeit am Feldweg stehen geblieben.

Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter anderem wegen Einbrüchen polizeilich bekannt ist. Zudem besteht ein Rechtshilfeersuchen der belgischen Polizei hinsichtlich eines Einbruchdiebstahls, den der Beschuldigte im belgischen Büllingen begangen haben soll.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Schleiden zugeführt.

Anschlussermittlungen durch die Kriminalpolizei führten zu weiterem Diebesgut. In der Garage des Mannes wurden hochwertige Werkzeuge gefunden - und wegen der größeren Menge mithilfe des Technischen Hilfswerks (THW) aus Simmerath sichergestellt.

Inzwischen konnten vier Geschädigte ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

