Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Trickdiebstahl gescheitert

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 10:45 Uhr in Gerlingen in der Lontelstraße den Ring einer älteren Frau zu stehlen. Der Täter klingelte zunächst an der Haustüre und fragte nach einer Spende. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und versuchte dann die Hände der Frau zu streicheln und dabei einen Ring abzustreifen. Als dies nicht gelang, weil die Frau es bemerkte und die Hände zurückzog, entfernte sich der Unbekannte. Er wird als circa 65 bis 70 Jahre alt mit einer ungepflegten Erscheinung beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen unter Tel. 07156 9449 0 entgegen.

