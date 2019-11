Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 15:15 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bietigheim in der Hölderlinstraße. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zum Haus und durchsuchte zwei Zimmer. Bislang konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Einem Zeugen war bereits am Montag zuvor ein dunkler VW Passat mit gelben Kennzeichenschildern aufgefallen. Der Passat fuhr zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr auffällig hin und her. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem aufgefallenen Passat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18 9 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

