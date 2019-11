Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs

Lüdenscheid (ots)

In der Lüdenscheider Innenstadt waren am Samstag Taschendiebe sehr aktiv. Es meldeten sich drei Geschädigte, die während ihres Einkaufs in der Innenstadt durch Taschendiebe bestohlen worden waren. Die Tatorte werden mit dem Rathausplatz und der Wilhelmstraße angegeben. Ziel der Diebe waren die Geldbörsen der Geschädigten in den Handtaschen.

Hier der erneute Appell der Polizei: Passen sie auf ihre Wertsachen in den Handtaschen auf! Verschließen sie ihre Handtaschen und tragen sie diese so geschützt, dass Taschendiebe es nicht so leicht gemacht bekommen. Wertsachen gehören dicht an den Körper in Innentaschen der Kleidung.

