Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zweiradfahrer stürzt über Verkehrszeichen

53881 Euskirchen-Kreuzweingarten (ots)

Dienstagnachmittag (17.30 Uhr) befuhr ein 45-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Roller die Landstraße 194 von Kreuzweingarten nach Rheder. In Höhe einer Baustelle an der Straße "Am Römerkanal" wollte er den Radweg nutzen. Ein auf diesem Radweg liegendes Verkehrszeichen erkannte er zu spät, überfuhr es und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Euskirchener in ein Krankenhaus.

