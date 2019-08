Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zusammenstoß zwischen LKW und PKW mit zwei Schwerverletzten

Bad Sülze (ots)

Am 29.08.2019 gegen 11:40 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 19 bei Bad Sülze ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Der 70-jährige Fahrer eines PKW Toyota aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen befuhr die L19 aus Richtung Bad Sülze in Richtung Redderstorf. Er fuhr rechts auf einen Grünstreifen und hielt dort zunächst. Ein 43-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines LKW Mercedes-Benz wollte den PKW Toyota vermutlich überholen. Der LKW stieß in der Folge in den Türbereich des plötzlich nach links einbiegenden PKW und schleuderte diesen in den Straßengraben.

Der Fahrer sowie die 64 Jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten aus ihrem PKW herausgeschnitten werden. Anschließend wurden sie in das Klinikum nach Rostock gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 21.000 Euro.

Die Fahrbahn musste während der Verkehrsunfallaufnahme für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Der PKW war so stark beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

