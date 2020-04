Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom 17.04.2020, 12.00 Uhr bis zum 18.04.2020, 09.00 Uhr

Goslar (ots)

Illegales Autorennen

Am 17.04.20, gegen 23.30 Uhr, wurden auf der B 82, in Höhe Langelsheim, zwei Pkw durch eine Zivilstreife beobachtet, die augenscheinlich ein "Rennen" ausfuhren. Nach einer längeren Verfolgung konnten die beiden 23-jährigen Fahrzeugführer aus Langelsheim bzw. Goslar durch die Zivilstreife kontrolliert werden. Beide räumten den Vorwurf eines illegalen Autorennens ein. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am 18.04.20, gegen 02.30 Uhr, bekam die Polizei einen Hinweis auf zwei männliche Personen, die im Bereich der Bahnhofstraße in Langelsheim Aufkleber auf einen Schaukasten kleben sollen. Vor Ort konnte an dem in Rede stehenden Schaukasten u.a. ein Aufkleber mit einem Hakenkreuz festgestellt werden. Im Rahmen der örtlichen Fahndung konnte ein 19-jähriger Langelsheimer angetroffen werden. Dieser führte in seinem Rucksack entsprechende Aufkleber mit sich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

