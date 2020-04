Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 18.04.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittasg befuhr ein 23jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw Daimler die Landesstraße von Oker in Richtung Bad Harzburg. Hierbei wollte er einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er das Überholen abbrechen und stärker abbremsen. Die hinter seinem Fahrzeug befindliche Führerin eies Pkw Seat bemerkte diese zu spät und stieß gegen seinen Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro, der Pkw Seat war nicht mehr fahrbereit. Der Radfahrer und mögliche weitere Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/ 911110 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung/ Beleidigung

Am Freitag, mittags, kam es im Bereich des Bahnhofsvorplatzes zu Streitigkeiten unter verwandten Person. Im Verlauf dieser Streitigkeiten kam es zu einer körperlichen Attacke und einer Beleidung. Ein Strafverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet.

Sachbeschädigung

In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Amtswiese der rechte Außenspiegel eines weißen Pkw Renault beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Vienenburg

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag befährt eine 33jährige Vienenburgerin mit ihrem Pkw Fiat die Breslauer Straße und will nach rechts in die Goslarer Straße einbiegen. Hierbei übersieht sie eine 61järige Fahrradfahrerin, die den Radweg aus Richtung Wöltigerode kommend benutzt. Die Radfahrein kommt zu Fall und wird leichtverletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vienenburg bzw. Bad Harzburg in Verbindung zu setzen.

Brand

Auf einem Grundstück in der Brückenstraße wurde am Freitagmittag festgestellt, dass dort auf einem Innenhof 20 Holzbalken verbrannt wurden. Das Feuer war bei Eintreffen der Polzei unbeaufsichtigt. Brandgefährdete Gegenstände befanden sich in unmittelbarer Nähe.

Erst beim Eintreffen der Feuerwehr Vienburg gab sich ein 64jährige Peinerin als Verursacherin zu erkennen. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

