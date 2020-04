Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei ermittelt nach Küchenbrand in Kirchrode gegen Mieter

Hannover (ots)

In einem Wohnhaus an der Straße Am Heisterholze ist in der Nacht zu Mittwoch (08.04.2020) ein Feuer ausgebrochen. Nun ermittelt die Kripo gegen den 25-jährigen Mieter wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte der 25 Jahre alte Mann gegen 01:00 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er durch das Piepen eines Rauchmelders sowie einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden war. Als er in die Küche der Souterrainwohnung ging - dort hatte er einige Zeit zuvor Fett in einem Topf erhitzt, um sich Pommes frites zuzubereiten - kam ihm dichter Qualm entgegen. Daher flüchtete er zurück in sein Schlafzimmer. Die alarmierte Feuerwehr musste ein Gitter vor dem Fenster gewaltsam lösen, damit der 25-Jährige das Gebäude unverletzt verlassen konnte. Auch die im Obergeschoss wohnende Hauseigentümerin (85) blieb bei dem Feuer unbeschadet.

Trotz unverzüglich begonnener Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr wurde die Küche erheblich beschädigt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. /now, has

