Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 18.04.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, dem 16.04.2020, wurde in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr, der Pkw VW Polo einer 28jährigen Wolfsburgerin, welcher auf dem Bahnhofsplatz in Seesen abgestellt war, durch Zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand, von einem unbekannten Täter beschädigt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter Tel. 05381/9440.

Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Freitag, dem 17.04.2020, um 15.35 Uhr, befuhr ein 28jähriger Mann aus Langenhagen mit seinem Motorrad die B 242 aus Münchehof kommend in Rtg. B 243, Osterode. Hierbei kam er Eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die dortige Schutzplanke, und stürzte anschließend auf dem dort angrenzenden Feldweg. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer, sodaß er im Anschluß dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden mußte. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Verkehrsunfall

Am 17.04.2020, um 22.45 Uhr, stieß ein 71jähriger Seesener mit seinem Pkw, beim Ausparken in der Seesener Horpkestraße, gegen einen hinter ihm parkenden Pkw. An dem parkenden Pkw entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Goldschmidt, POK

