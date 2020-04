POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Flucht:

Der Halter eines schwarzen Pkw Volvo meldete sich am 13.04.2020, bei der Polizei um eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles mit Flucht zu erstatten. Der Pkw parkte in der Zeit vom 10.04.2020, 12.00 Uhr, bis zum 11.04.2020, 12.00 Uhr, auf der Ilsenburger Straße in Höhe Haus Nr. 33 A am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Pkw am Außenspiegel beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Vorbeifahren verursacht. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Flucht: Ebenfalls eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens erstattete der Halter eines grauen VW Golf. Er hatte sein Fahrzeug im Zeitraum vom 11.04.2020, 20.00 Uhr, bis 14.04.2020, 10.15 Uhr, auf der Ilsenburger Straße vor dem Haus Nr. 50 am Fahrbahnrand abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass der linke Außenspiegel vermutlich im Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden ist. Dieser hatte es ebenfalls unterlassen, sich um den angerichteten Schaden bzw. eine Unfallaufnahme zu kümmern und ist weitergefahren. Der Sachschaden am Golf hat eine Höhe von ungefähr 250,- Euro.

Wer Hinweise in beiden Fällen zum jeweiligen Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg zu melden.

