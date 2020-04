Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeiinspektion Goslar vom 15.04.2020

Goslar (ots)

Am 12.04.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es in dem Langelsheimer Ortsteil Astfeld zu einem Flächenbrand im Bereich der Straßen Am Todtberg / Am Bahnhof. Durch den Brand wurde ein Maschendrahtzaun und ein Teil der dort vorhandenen Böschung beschädigt.

In diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 05321 - 3390 entgegen.

Explizit sucht die Polizei nach einer fünfköpfigen Familie und einem Jogger, die zu diesem Zeitpunkt dort gesehen wurden.

Bothe, KOK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell