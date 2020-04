Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Sachbeschädigung:

Am Dienstag, den 14.04.2020, wurde die Polizei gegen 20.30 Uhr, durch Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses zu einer Wohnung im Ostviertel der Stadt gerufen. Ein 32jähriger Mieter hatte in seiner Wohnung randaliert und mehrere Gegenstände in den Vorgarten des Mehrfamilienhauses geworfen. Außerdem beschädigte er zwei Lampen im Treppenhaus. Er wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zur Unterlassung weiterer Straftaten und zur Ruhe ermahnt, da er ansonsten in das polizeiliche Gewahrsam verbracht werde. Nach der dieser Androhung kam es zu keinen weiteren Vorfällen. Wegen der Sachbeschädigung wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

