POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 14.04.2020

Goslar (ots)

Wohnungseinbruch / Seesen - Stadt

In der Zeit zwischen Samstag, 11.04., und Montag, 13.04., verschaffte sich ein unbekannter Täter über den Keller unbefugten Zutritt zum Einfamilienhaus in der Eichendorffstrasse . Die Bewohnerin war nicht zugegen, da diese zum selben Zeitpunkt eine Maßnahme im Krankenhaus hatte. Der/die Täter durchsuchten das Haus und hinterließen einen Anblick der Verwüstung. Über mögliches Diebesgut ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

