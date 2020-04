Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Streifendienstes der Polizeiinspektion Goslar vom 12.04. - 13.04.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am 12.04.2020 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr wurde ein Pkw in der Straße Swenslop 2, in 38704 Liebenburg (OT Upen) mittels spitzen Gegenstand durch einen unbekannten Täter beschädigt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bei der örtlichen Polizei oder unter der Telefonnummer 05321-339 0.

Karge, PK'in

