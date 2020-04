Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Bad Harzburg bis Sonntag, 12.04.2020, 08.00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall Samstag, 11.04.22020, 10.50 Uhr Bad Harzburg, Hackelkamp Beim Rangieren aus den Parkboxen auf dem Parkplatz eines Baumarktes stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden von insgesamt 1750,-Euro.

Verkehrsunfall Samstag, 11.04.2020, 19.08 Uhr Goslar, OT Vienenburg, Steinweg/ Jahnstraße- 30-Zone Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter befährt mit ihrem Pkw Opel Corsa in Vienenburg den Steinweg in Richtung Jahnstraße. Im Kreuzungsbereich Steinweg/ Jahnstraße kommt es zum Zusammenstoß mit einem Audi, welcher von seinem 23-jährigen Vienenburger Fahrzeugführer auf der Jahnstraße in Richtung Neue Straße geführt wird, von rechts kommt und vorfahrtberechtigt ist. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 13.000,-Euro.

Einbruch in Recycling-Betrieb Sonntag, 12.04.2020, 00.35 Uhr Goslar, OT Vienenburg, Wiedelaher Straße Durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wird bei einem Recycling-Betrieb am o.a. Ort während der Überprüfung des Betriebsgeländes festgestellt, dass bislang unbekannte Täter sich Zugang zum Betriebsgelände verschafft und dort Kupferkabel zum Abtransport bereitgelegt hatten. Die Täter flüchteten vermutlich vom Tatort, als der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes das Firmengelände kontrollierte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Waffengesetz Sonntag, 12.04.2020, 01.00 Uhr Goslar, OT Vienenburg, Wiedelaher Straße Im Rahmen einer Personenkontrolle im Zusammenhang mit dem Einbruch bei einer Recycling-Firma wurde bei der zu überprüfenden Person, 43-jähriger Bad Harzburger, ein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz, Messer mit einer Klingenlänge von 14 cm sowie beidseitig geschliffen, aufgefunden. Das Messer wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen die Person eingeleitet.

