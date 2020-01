Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unbekannte verfolgen Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen zu drei Vorfällen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unbekannte verfolgen Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen zu drei Vorfällen

Gladenbach/Biedenkopf/B 453: Gleich mehrere Verfahren sind bei der Polizei in Biedenkopf nach der Verfolgung einer Autofahrerin am Samstagmorgen, 18. Januar, gegen 5 Uhr, auf der Bundesstraße 453 in Bearbeitung. Die Polizei sucht nach den mutmaßlichen Tätern, die mit einem schwarzen Skoda mit osteuropäischen Kennzeichen unterwegs waren. Mehrere Verkehrsteilnehmer dürften das Geschehen an den unterschiedlichen Örtlichkeiten wahrgenommen haben. Sie werden dringend als Zeugen gesucht. Nach Angaben der 20-Jährigen hielt der Skoda in Höhe der Abfahrt nach Herzhausen vor ihrem Pkw und schaltete das Warnblinklicht an. Da die junge Frau von einem Unfallgeschehen ausging, stoppte sie ihr Fahrzeug. Drei Männer aus dem Skoda gingen auf ihren Wagen zu und versuchten die Tür zu öffnen. Die verängstigte Fahrerin fuhr langsam an, um sich dem Geschehen zu entziehen. Dabei trat einer der Männer gegen die Karosserie. Bereits zu diesem Zeitpunkt passierte ein weiteres, unbeteiligtes Fahrzeug den Ort des Geschehens und dürfte das Trio von weiteren Handlungen abgehalten haben. Nun fuhr das Opfer in Richtung Biedenkopf weiter und wurde eigenen Angaben zufolge von dem Skoda in Höhe Mornshausen überholt. Wie berichtet wurde, stellte sich der Skoda dann in der Ortsdurchfahrt von Wolfgruben quer und zwang der Fahrerin zum Anhalten. Anschließend beleidigte das Trio die Frau zunächst verbal auf Englisch und danach unter anderem durch Gesten. Erst als ein in Richtung Biedenkopf fahrender Lkw die Stelle passierte, fuhren die Unbekannten den Skoda von der Straße. Damit war die Geschichte allerdings noch nicht beendet. An der Einmündung zur B 62 in Eckelshausen versuchten die rabiaten Männer die Frau erneut auszubremsen. Wie das Opfer berichtete, stiegen die Männer dort erneut aus. Erst als sich mehrere unbeteiligte Pkws der Einmündung näherten, fuhren die Verdächtigen davon. Die Polizei bittet um Mithilfe: Welche unbeteiligten Verkehrsteilnehmer können Angaben zu den Vorfällen machen? Wem ist der schwarze Skoda aufgefallen? Gibt es Personen, die Angaben zum Standort des Skodas machen können? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell