Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Junge Frau attackiert - Mutmaßlicher Täter flüchtet - Polizei sucht dringend nach Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Junge Frau attackiert - Mutmaßlicher Täter flüchtet - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Marburg: Ein ungewöhnlicher Vorfall am Dienstagabend, 28. Januar, beschäftigt derzeit die Marburger Polizei. Eine junge Frau musste nach der Attacke eines Unbekannten zur Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen. Der Angriff ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg im Teichwiesengraben zwischen der Gisselberger Straße und der Leopold-Lucas-Straße. Völlig unvermittelt trat der Mann in Höhe der Sporthalle an die Fußgängerin heran und stach mit einem spitzen Gegenstand zu. Das Opfer schrie auf, setzte sich zur Wehr und schlug den Angreifer in die Flucht. Die junge Frau erlitt bei dem Geschehen eine kleine Wunde an der Schulter. Ein Zeuge eilte der Verletzten zur Hilfe. Der Tatverdächtige flüchtete über den Radweg zunächst in Richtung Leopold-Lucas-Straße und dann weiter in grobe Richtung Schwanallee. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, normale Figur, dunkle Haare, dunkle Augen. Bekleidet war der Mann mit einem grau/weißen Kapuzenpullover, der überwiegend dunkelfarben ist und horizontale Streifen aufweist. Die Kapuze wurde als schwarz beschrieben. Zudem trug der Unbekannte eine dunkle Jogginghose, eventuell mit Streifen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wem ist auf dem Radweg eine solche Person aufgefallen? Wer hat den Mann in Tatortnähe und später auf seiner Flucht in Richtung Schwanallee wahrgenommen?

Aufgrund des Vorfalls wird die Polizei den Bereich ab sofort intensiver überwachen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell