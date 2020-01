Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Smartphone- und Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Bereits am 10. Januar entwendeten zwei bislang unbekannte Täter ein Smartphone aus einem Mobilfunk-Geschäft an der Wilhelmstraße. Dort hatten sich die Täter ein ausgestelltes grünes iPhone 11 Pro Max geschnappt, die Sicherung gelöst und dann eine Attrappe platziert. Der dabei ausgelöste Alarm wurde zwar bemerkt, jedoch auf die dem Eindruck nach versehentlich gelöste Sicherung geschoben. Erst am 18. Januar fiel der Diebstahl auf. Am 21. Januar wurden die Videoaufnahmen gesichtet und schließlich am gestrigen Tag Anzeige erstattet.

Eine 53-jährige Lüdenscheiderin wurde gestern Opfer eines Taschendiebstahls. Zwischen 13.55 und 14.10 Uhr, befand sie sich in einem Non-Food-Geschäft auf der Knapper Straße. Im Geschäft wurde sie durch eine bislang unbekannte Frau angerempelt. Kurz darauf war die Geldbörse aus der Handtasche verschwunden. Die Dame erstattete Anzeige. Die mutmaßliche Täterin war dunkel gekleidet, trug ein Kopftuch, war schlank, maximal 160cm groß und ca. 30 Jahre alt.

Ein weiterer Taschendiebstahl ereignete sich zwischen 13.30 und 14 Uhr in einem Schuhgeschäft im Stern-Center. Dort verschwand aus dem Rucksack einer 67-Jährigen die Geldbörse. Neben der Dame soll sich im Tatzeitraum nur eine weitere Person dort aufgehalten haben. Die Verdächtige wird wie folgt beschrieben: weiblich, etwa 18-20 Jahre alt, dunkle Haare und dunkelbraune Augen.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter Tel. 9099-0 entgegen.

