Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Grill ausgeräumt

Letmathe (ots)

Aus einem geschlossenen Grill an der Hagener Straße wurden in den vergangenen knapp zehn Tagen diverse Küchengeräte, Geschirr und Besteck und die Kasse gestohlen. Die Mieterin war zuletzt am Dienstag vergangener Woche (14. Januar) in dem Lokal. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 5029-0.

