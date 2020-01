Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Werdohl (ots)

Unbekannte sind in am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung an der Osemundstraße eingedrungen. Sie öffneten zwischen 15.30 und 20 Uhr gewaltsam die Balkontür, brachen in der Wohnung eine Geldkassette auf und nahmen das darin liegende Münzgeld mit. Hinweise bittet an die Polizei Werdohl unter Tel. 9399-0.

