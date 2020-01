Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kindergarten

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in den Kindergarten Zum Eickenhahn eingebrochen und richteten erheblichen Sachschaden an. Sie hebelten zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen nicht nur ein Fenster, sondern auch eine ganze Reihe von Innentüren und Schränken auf. Außerdem versuchten sie, einen Tresor aus seiner Betonummantelung in der Wand zu stemmen. Der Betreuungsbetrieb der Einrichtung war nur eingeschränkt möglich. Zur Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

