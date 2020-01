Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zu schnell, zu dunkel, zu benebelt/ Zeugen-Aufruf in Stüttinghausen

Lüdenscheid (ots)

Weil er zu schnell über die Bräuckenstraße fuhr, lenkte ein 21-jähriger Altenaer am heutigen Freitagmorgen um 4.54 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Halter aus optischen Gründen die Heckscheinwerfer foliiert hatte. Diese verbotene Maßnahme führt jedoch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Pkw. Auch mit dem Fahrer stimmte etwas nicht: Der Verdacht bestätigte sich bei einem freiwillig durchgeführten Urintest, der positiv anschlug auf Kokain. Ein Arzt nahm dem Mann auf der Wache eine Blutprobe ab. Die Polizei untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt.

Nach einer Reihe von Einbrüchen oder Einbruchversuchen am vergangenen Wochenende in Stüttinghausen ruft die Polizei noch einmal die Bevölkerung auf, Hinweise mitzuteilen. Angesprochen sind insbesondere Bewohner der Straßen "Über der Straße", Stülbergring und Brügger Höh. Die Polizei fragt, ob am Wochenende Fremde auf Grundstücken bemerkt wurden. Eventuell gibt es Videoanlagen zum Beispiel von Hauseingängen, die Bilder gemacht haben könnten von ungebetenen Gästen. Die aktuellen Einbrüche werden im Kriminalkommissariat 12 in Lüdenscheid bearbeitet. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

