POL-BI: Bielefelder überrascht Einbrecher

Ein Bielefelder meldete am Mittwochabend, 13.11.2019, der Polizei einen Einbruch in sein Haus in der Treptower Straße. Bei seiner Heimkehr überraschte er den Täter und schlug ihn in die Flucht.

Um 08:40 Uhr verließen die Bewohner das Haus an der Treptower Straße. Die Einbrecher brachen während der Abwesenheit in das Gebäude ein.

Als der Hausbewohner bei seiner Rückkehr gegen 18:50 Uhr geräuschvoll die Haustür aufschloss, nahm er Schritt-Geräusche aus dem Treppenhaus wahr. Er ging ins Obergeschoss und bemerkte dort ein offen stehendes Fenster. Dem Täter gelang unerkannt aus dem Fenster über das Dach die Flucht in den Garten. Die anschließend Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

