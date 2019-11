Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Aufgebrochener Baucontainer

Papenburg (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch bis Montag wird ein in der Plogstraße in Papenburg abgestellter Baucontainer durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Baucontainer werden Werkzeuge in Höhe von etwa 100 Euro entwendet.

Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen./KP

