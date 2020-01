Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sattelzug zieht nach links - Golf beschädigt - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar/Lahn - B 3: Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am Montagabend, 27. Januar, um 19.10 Uhr, auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Gießen. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr nach der Kollision weiter, konnte aber mittlerweile ermittelt werden. Der Vorfall ereignete sich mehrere hundert Meter vor der Abfahrt Weimar -Nord. Eine Golf-Fahrerin war auf der linken von zwei möglichen Fahrspuren unterwegs. Der Lkw-Fahrer war auf der rechten Fahrspur unterwegs und scherte mit seinem Sattelzug nach links aus. Trotz einer Gefahrenbremsung der Frau touchierte der Sattelzug den schwarzen Golf. Die Fahrerin betätigte mehrfach vergeblich die Lichthupe, um den Brummifahrer auf die Kollision hinzuweisen. Die Polizei sucht Zeugen für das Unfallgeschehen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

