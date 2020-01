POL-PDMY: Bericht der PI Adenau z. Wochenende 18.01/19.01.20

Polizeidirektion Mayen

Bericht der PI Adenau z. Wochenende 18.01/19.01.20

Adenau (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Adenau, im Bereich der Marienkapelle, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Ortsmitte abgestellter Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691 - 925/0) in Verbindung zu setzen.

In der Nacht von Freitag, 17.01.2020 auf Samstag, 18.01.2020, kam es im Bereich Wimbach zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenbeleuchtung am Schulhof der Nürburgringschule in Wimbach. Außerdem wurde ein am Straßenrand stehender Briefkasten eines Einfamilienhauses zerstört. Ein Verkehrsschild auf der K 18 zwischen Adenau und Wimbach wurde samt Betonsockel aus dem Boden gerissen und an die Leitplanke gelehnt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1500EUR. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691 - 925/0) in Verbindung zu setzen.

Im Bereich des Nürburgrings kam es in der Nacht von Samstag, 18.01.2020 auf Sonntag, 19.01.2020, zu mehreren Vorfällen mit "Driftern". Aufgrund der hohen Anzahl an Fahrzeugen war eine ständige polizeiliche Präsenz in diesem Gebiet erforderlich. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden den betroffenen Fahrzeugführern Platzverweise ausgesprochen, vereinzelt kam es auch zu Mitteilungen an die jeweiligen Führerscheinstellen.

Polizeidirektion Mayen