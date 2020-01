Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Lenkradkomplettentwendung

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 17.01.20 zu Freitag 18.01.20 kam es in der Eifelstraße zur Entwendung eines kompletten Lenkrades aus einem BMW. Der Halter hatte seinen PKW vor seinem Anwesen abgestellt. Am Morgen des 18.01.20 musste er feststellen, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Das komplette Lenkrad des BMW wurde ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Für diese Tat liegen hier derzeit keinerlei Hinweise vor, Zeugen werden noch gesucht.

