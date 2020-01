Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei sucht Exhibitionisten

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Die Polizei Ahrweiler ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten. Am heutigen Morgen, gegen 07.20 Uhr, waren zwei 12- jährige Mädchen mit dem Fahrrad unterwegs zur Schule. In der Ahrallee habe sich auf einer Parkbank ein Mann aufgehalten. Als die Mädchen an dem Mann vorbeifuhren, habe dieser sich entblößt. Ca. 10 Minuten später wurde ein 15-jähriges Mädchen, welches zu Fuß in der Ahrallee unterwegs war, von vermutlich dem gleichen Mann, der nun auf einem Fahrrad fuhr, angesprochen und verbal sexuell beleidigt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 40 bis 50 Jahre alt, vermutlich rötliches Haar, Drei-Tage-Bart, trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Mütze, normale Figur, sprach Deutsch ohne Akzent.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Ahrweiler, Tel. 02641/ 9740 oder pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

PI Bad Neuenahr-Ahrweiler, 02641/ 974-211,

pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell