Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Kirchenbank in Münstermaifeld-Mörz

Münstermaifeld (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 12.01.2020, bis zum Donnerstag, den 16.01.2020, wurde eine ca. 180cm breite Kirchenbank aus Eichenholz aus einer Kapelle in Münstermaifeld, Ortsteil Mörz, entwendet. Die Kapelle befindet sich auf einem Mühlenanwesen 'Im Schrumpfbachtal', welches teils frei zugänglich ist. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

Email: pimayen@polizei.rlp.de



