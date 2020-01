Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Cochem von Freitag, 17.01.2020 - Sonntag, 19.01.2020:

Polizeiinspektion Cochem (ots)

Versuchter Einbruchdiebststahl in PKW am Bahnhof Ediger-Eller

Am Donnerstag, 16.01.2020, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr, wurde an einer silbernen Mercedes A-Klasse, die auf einer Parallelstraße am Bahnhof in Ediger-Eller abgestellt war, die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

3 x Einbruchdiebstähle aus Lagerräumen in 2 Mehrfamilienhäusern in Cochem-Brauheck

In der Zeit von Donnerstag, 16.01.2020, 22.00 Uhr, bis Freitag, 17.01.2020, 14.00 Uhr, wurde in der Boelkestraße in Cochem-Brauheck, aus einem Abstellraum auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses, 1 Bohrmaschine der Marke Bosch, 2 Werkzeugkisten der Marke Gedore mitsamt Werkzeug, der Inhalt einer weiteren Werkzeugkiste und 2 Paar Winterschuhe entwendet.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15.01.2020, 16.00 Uhr und Samstag 18.01.2020, 08.59 Uhr, wurde in der Lilienthalstraße in Cochem-Brauheck, aus einer Gitterbox, auf einem Speicherraum in einem Mehrfamilienhaus, ein Fernseher (Orion 82cm Diagonale) im Originalkarton und weitere Gegenstände (z.B. Tupperware etc.) entwendet.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.01.2020, 08.00 Uhr und Samstag, 18.01.2020, 11.40 Uhr, wurde in der Lilienthalstraße in Cochem-Brauheck aus einem Lagerraum im Keller, ein Fernseher und weitere Gegenstände entwendet. Der Fernseher konnte bei der Tatortaufnahme in einem Nebenraum aufgefunden werden. Dieser war defekt und wurde durch den Täter offensichtlich dort wieder abgestellt.

Hinweise zu den Taten bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, 18.01.2020, 10.00 Uhr - 23.31 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Kaisersesch ein Verkehrsunfall mit Flucht. Beim vermutlich Rückwärtsausparken wurde ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkter schwarzer PKW im Bereich der Fahrertür beschädigt. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

