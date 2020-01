Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zu schnell in die Kurve

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag eine Fahranfängerin bei einem Unfall bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war die 18-Jährige gegen 18 Uhr von Bolheim in Richtung Dettingen unterwegs. Vor einer scharfen Kurve bei Anhausen soll die Frau noch ein anderes Auto überholt und dann in der Kurve geradeaus gefahren sein. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07322/96530) schätzt den Schaden am Ford auf rund 10.000 Euro. Sie mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

++++0008796

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell